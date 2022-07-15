«Вся его жизнь — футбол»: не стало легенды «Спартака» и тренера сборной России Георгия Ярцева

На 75-м году жизни в Москве скончался Георгий Ярцев. Воспитанник костромского футбола оставил яркий след в истории «Спартака» как в качестве игрока, так и тренера. Именно под его руководством в 1996 году переживавшие смену поколений красно-белые сенсационно стали чемпионами страны. Спустя несколько лет помогавший Олегу Романцеву наставник возглавил сборную России и вывел её на Евро, но преодолеть групповой этап не смог.

«Такое несчастье и так внезапно»

На 75-м году жизни в Москве скончался прославленный тренер Георгий Ярцев. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Специалист умер у себя дома, его супруга Любовь Ярцева в это время находилась на даче и, к сожалению, узнала горестную новость из прессы.

За официальным подтверждением утраты последовали многочисленные соболезнования — от «Спартака», «Динамо», «Локомотива», Олимпийского комитета России и РФС. Было объявлено, что все матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве, а также экс-спратаковце Александре Козлове, скончавшемся в этот же день.

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Президент РФС Александр Дюков назвал Ярцева одним из самых выдающихся игроков и тренеров своего поколения, который всегда был готов к сложным вызовам. В частности, он без колебаний принял в 1996 году «Спартак», приведя молодую команду к чемпионству. А также в непростой период согласился возглавить сборную и через ставшие уже легендарными стыковые матчи с Уэльсом вывел её на Евро-2004.

«Сделать это мог только специалист высокого уровня с характером настоящего бойца. Про таких, как Георгий Александрович, говорят с уважением: «Старая школа!» Он навсегда оставил след в сердцах всей футбольной семьи — от футболистов и тренеров до каждого болельщика. Это невосполнимая утрата для российского футбола», — подчеркнул Дюков.

Многие не хотели поверить в то, что придётся проститься со специалистом, которого буквально неделю назад видели в добром здравии во время матча ветеранов «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге. Как заметил экс-тренер молодёжной сборной страны Евгений Бушманов, Ярцев там прекрасно себя чувствовал и был в хорошей форме.

«Ещё одна грустная новость за день… Великолепный тренер и человек, очень яркий и жизнерадостный. Правда, с ним в «Спартаке» был в разное время, не работал под его руководством. Много раз его встречал, только что вместе были в Питере», — поделился специалист.

Одним из тех, кто тоже недавно виделся с Ярцевым в Петербурге, оказался экс-нападающий красно-белых Максим Бузникин. Он признался, что шокирован трагической новостью.

«Разговаривали как ни в чём не бывало... и тут такое несчастье, так внезапно. К такому невозможно подготовиться. Это потеря и утрата. Я работал с ним в «Спартаке» и могу сказать, что это был требовательный тренер, который умел достучаться до людей. При необходимости мог подойти, обнять, на ушко слово какое шепнуть. Вкладывал душу в нас, в футболистов — по крайней мере, в молодых. У меня с ним сложились отличные отношения, за эти уроки я до сих ему благодарен», — цитирует Бузникина «Матч ТВ».

Коллеги по тренерскому цеху и футболисты запомнили Георгия Александровича жизнерадостным и общительным человеком, а также невероятно чутким профессионалом.

«Человечище… Я сижу и реву. Не знаю, что говорить. Это был лучший тренер в моей жизни», — признался Владислав Радимов, который играл под руководством Ярцева в национальной сборной.

Валерий Кечинов, в свою очередь, отметил невероятное чувство справедливости тренера, а также его умение расширить футбольный кругозор подопечных. В частности, бывший футболист «Спартака» поделился историей, когда наставник предложил ему сыграть на непривычной позиции в одном из матчей.

«В 1996-м к нам приехала «Алания» в ранге чемпиона, и Георгий Александрович подходит ко мне перед установкой и говорит: «Сегодня попробуй сыграть справа в полузащите, они наверняка с тобой поставят персональщика, а их небыстрого защитника из глубины ты задёргаешь». Я согласился, вышел на матч и забил два мяча, а мы победили 4:1», — рассказал Кечинов.

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Известный спортивный журналист Василий Уткин посвятил Георгию Александровичу трогательный пост, в котором рассказал об основных вехах его карьеры. По словам комментатора, Ярцев никогда не отказывался от новых вызовов, не взвешивал плюсов и минусов.

«Возможно, потому, что очень хорошо знал, каково это — ждать. Без обещаний и перспективы. Долго, безнадёжно ждать. Жизнь его не баловала. А он очень любил жизнь и рвался в неё, когда предоставлялся шанс. Ярцев самый прямой и порядочный человек в футбольном мире, которого я знавал. Ярцев — это воплощение чувства долга», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал кончину коллеги трагедией и подчеркнул, что вся жизнь Георгия Александровича была связана с футболом и он мог бы многое ещё дать любимому виду спорта.

«Он сделал свою карьеру самостоятельно, причём прошёл все этажи игровой и тренерской деятельности. Замечательный человек! Открытый, прекрасно умеющий выстраивать взаимоотношения. Большущая потеря для всех нас. Уходят люди, которые многое дали футболу. Да и ещё могли дать в будущем! Хочу с огорчением сказать: пусть земля ему будет пухом. Остаётся самое главное — проводить со всеми почестями и достоинством в этот последний путь», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Член исполкома РФС Михаил Гершкович выразил соболезнования семье Ярцева и предложил увековечить его имя.

«Все мы в шоке. Это трагическая новость. Вечная ему память. Безусловно, его имя нужно увековечить. Это человек, который очень многое сделал для футбола, особенно для спартаковского. Обязательно об этом надо подумать «Спартаку», РФС, Московской федерации футбола. Думаю, что будут приняты какие-то решения», — сказал Гершкович «Матч ТВ».

«Уже заканчивал с футболом, когда поехал к Бескову»

Георгий Ярцев был одним из тех футболистов, которые раскрываются ближе к окончанию своей спортивной карьеры. Первые годы он провёл в смоленской «Истре» и белорусском «Гомсельмаше», а в 1975-м, когда форварду исполнилось 27 лет, вернулся в родную Кострому, где выступал за местный «Спартак». Как игрок он отличался умением найти коридор между защитниками, вовремя открыться под передачу, не сильным, но расчётливым ударом с обеих ног. Эти качества оценил возглавлявший команду Анзор Кавазашвили.

«Это была какая-то совсем другая жизнь. И так получилось, что именно Анзор, когда мы уже собирались заканчивать с футболом, вдруг предложил мужу поехать в Москву на просмотр к Бескову. Я поддержала: поезжай, говорю, привезёшь апельсинов, колбаски... Кострома же!» — вспоминала в интервью Елене Вайцеховской жена Ярцева, Любовь.

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Перейдя в «Спартак», Ярцев сразу обратил на себя внимание, особенно успешно ему удавалось взаимодействовать на поле с Юрием Гавриловым. Благодаря великолепной игре, несмотря на возраст, его даже пригласили в сборную, за которую форвард в итоге провёл пять матчей. А в 1978 году нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, забив за сезон 19 мячей.

Этот период был одним из самых счастливых для семьи Ярцевых. «Со всеми великими мы уже дружили, вместе ездили на концерты, в театры — под влиянием Бескова. Кроме Ловчева и Прохорова, все были немосквичами и жизнь ту воспринимали с восторгом», — рассказывала Любовь.

Однако уже в 1980-м он всё чаще стал оставаться на скамейке запасных и по окончании сезона покинул красно-белых. Но сделал это без обиды и сожаления. «Пожал руку Бескову — и ушёл», — добавила жена.

Приглашение вернуться в «Спартак» в качестве тренера пришло неожиданно. Ярцев работал на чемпионате мира в Америке в качестве комментатора и созвонился с Олегом Романцевым, с которым раньше вместе играл. Специалист согласился на предложение не раздумывая. Год они проработали вместе, а в 1996 году Георгий Александрович руководил коллективом уже самостоятельно.

«Романцеву было тяжело разрываться между тремя должностями. Плюс наступил момент, когда в «Спартаке» надо было что-то менять. Именно в это время дорога открылась для большой плеяды молодых игроков. Все их имена сейчас на слуху: Тихонов, Аленичев, Кечинов, Евсеев, Ширко. Всем им нужно было давать шанс. А я всегда внимательно смотрел за дублем и видел, что ребята, в общем-то, готовы к взрослому спартаковскому футболу», — вспоминал в интервью «Чемпионату» Ярцев.

Молодёжь, которую позже журналисты прозвали «пионеротрядом», выстрелила. Сезон завершился золотым матчем «Спартака» с «Аланией» из Владикавказа. Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые. Триумфальный гол на 84-й минуте забил полузащитник Андрей Тихонов.

Однако после выигранного чемпионата пост главного тренера вновь занял Романцев. Как вспоминал Ярцев, тогда у них, как и всегда, состоялся очень лаконичный разговор.

«Я спросил в открытую: «Ты хочешь вернуться?». Он ответил: «Честно? Да, хочу». Тогда вопросов нет. И я не лукавил — у меня действительно не было никаких вопросов. А что, он не имел права вернуться? Он отдохнул. Раны от чемпионата Европы зарубцевались. А тренерство оставалось его профессией. Так что те, кто говорит, что Романцев задвинул Ярцева, неправы», — объяснял специалист.

Возвращение на должность помощника стала для Георгия Александровича мучением. Он уже не получал удовольствия от тренировок.

«Когда Жора из главного снова стал вторым тренером, домой приходил без прежнего настроения. Честно делал свою работу, но когда получил приглашение из «Динамо», принял его не задумываясь», — рассказывала супруга.

Но в стане бело-голубых не сложились отношения с руководством. Приглашение в сборную России поступило так же неожиданно, как и в «Спартак», после участия в серии мастер-классов.

«Мы ездили по детским домам, смотрели, как играют дети, и, думаю, в процессе этого общения у Вячеслава Колоскова возникла идея присмотреться к мужу повнимательнее. Я, во всяком случае, почувствовала, что что-то происходит», — призналась Любовь.

Шёл отбор на Евро-2004, и Ярцеву пришлось спасать ситуацию после неудачного старта сборной под руководством Валерия Газзаева. Команда в итоге выиграла два последних матча из трёх и сумела занять второе место в группе. Всё решалось в стыковых встречах с коллективом из Уэльса. Первая, дома, завершилась нулевой ничьей.

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«Когда вышли на тренировку после этой игры, я сказал: «Кто не верит, что мы выиграем, взяли сумки и пошли отсюда. Я лучше с 12 людьми останусь, но зато эти люди будут со мной рубиться за победу. Кто не верит — ни на кого не обижусь, никаких проблем. Побудете дома с семьёй. А мы поедем в Уэльс сражаться за путёвку на чемпионат Европы». Не уехал ни один», — вспоминал Ярцев.

Через четыре дня соперники определяли сильнейшего на «Миллениуме». Хозяев поддерживали 73 тыс. болельщиков — это был новый рекорд посещаемости стадиона. Единственный мяч на 22-й минуте забил Вадим Евсеев и вывел команду в финальную стадию турнира. Причём накануне Ярцев отпустил футболиста на операцию дочери.

Развить успех на Евро-2004 сборной России не удалось. Команда отметилась лишь тем, что оказалась единственным коллективом, обыгравшим на турнире будущего чемпиона — Грецию.

Несмотря на провал, Ярцев остался. Ушёл он только по ходу отборочного цикла ЧМ-2006, когда национальная команда потеряла шансы на попадание в финальную стадию. При этом тренер не подал в отставку даже после 1:7 от португальцев в Лиссабоне.

«В сборной всё по-другому. Ты или чёрный, или белый. И нелюбовь я тоже ощутил сполна. Хотя после Уэльса меня готовы были носить на руках», — говорил Ярцев.

После сборной он оставался на виду у журналистов, ходил на матчи «Спартака», работал генеральным директором «Тамбова», пару месяцев тренировал «Торпедо» и молдавский «Милсами». Больше думал о семье, но продолжал жить футболом. А к своей славе всегда относился спокойно.