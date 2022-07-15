В «Спартаке» сообщили, что клуб возьмёт на себя организацию прощания с Ярцевым
- РИА Новости
«Команда только что приземлилась в Грозном. Включили телефоны и узнали эту трагичную новость. Все ребята в шоке. Совсем недавно Георгий Александрович был в Тарасовке, напутствовал команду перед Кубком. Пока мы не можем сказать, где и когда пройдёт прощание с Ярцевым, мало времени прошло. Но, разумеется, клуб возьмёт на себя всю организацию», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
По ходу игровой карьеры Ярцев играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».
Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.
Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.
Ранее сообщалось, что матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве