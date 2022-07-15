Матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объявила, что матчи первого тура сезона-2022/2023 начнутся с минуты молчания в память о Георгии Ярцеве.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По ходу игровой карьеры Ярцев играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на информацию о смерти Ярцева.