Газзаев отреагировал на уход из жизни Ярцева

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал смерть экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.
Газзаев отреагировал на уход из жизни Ярцева
  • РИА Новости

«Это крайне тяжёлое известие. Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича. Он был настоящим другом и товарищем, а ещё прекрасным тренером, очень любившим свою работу и отдававшимся ей полностью. Мне сложно говорить… Я не верю, что это произошло. Георгий Александрович заслужил, чтобы о нём говорили только тёплые слова. Я не верю, что его больше нет», — цитирует Газзаева Sport24.

По ходу игровой карьеры Ярцев играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московский «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на новость о смерти Ярцева.

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