Игнатьев — о смерти Ярцева: это большая потеря

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на новость о смерти Георгия Ярцева.
Игнатьев — о смерти Ярцева: это большая потеря
  • РИА Новости

«Это большая потеря, конечно же, для семьи, для всех тех, кто его хорошо знал, кто шёл бок о бок с ним. Замечательный был человек. Великий футболист, который нашёл себя в футбольном деле по-настоящему. Дал понять, что не играет роли, когда ты начнёшь и когда будешь заканчивать любимое занятие. Соболезную семье. Хотел, чтобы мы его по достоинству проводили — так, как он провёл всю свою футбольную жизнь, карьеру. Пусть земля ему будет пухом», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

По ходу игровой карьеры Ярцев играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московский «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

Ранее РФС выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева.

 

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