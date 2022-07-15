В «Спартаке» выразили соболезнования в связи со смертью Ярцева

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В московском «Спартаке» отреагировали на информацию об уходе из жизни бывшего главного тренера команды Георгия Ярцева.
В «Спартаке» выразили соболезнования в связи со смертью Ярцева
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни легендарный Георгий Александрович Ярцев. Воспитанник костромского футбола навсегда вошёл в историю «Спартака» как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек. Его голы за красно-белых, знаменитый «пионеротряд» 1996 года и фирменная улыбка — навсегда в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта», — сообщается в Telegram-канале «Спартака».

По ходу игровой карьеры Ярцев играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московский «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

Ранее бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов выразил соболезнования в связи со смертью Козлова.

 

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