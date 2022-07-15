Вартапетов выразил соболезнования в связи со смертью Козлова

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Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов выразил свои соболезнования в связи со смертью экс-форварда «Спартака» Александра Козлова, а также вспомнил об их последней встрече.
Вартапетов выразил соболезнования в связи со смертью Козлова
  • РИА Новости

«Последний раз виделся с ним года три назад в Ереване. Насколько помню, тогда он играл за местный «Арарат». Мы встретились с ним на улице в центре города. Очень обрадовались друг другу, поговорили несколько минут и разошлись. Прошу передать мои соболезнования всем близким и родным Саши. И я, и моя жена, которая его тоже прекрасно помнит, находимся в подавленном состоянии. Его уход из жизни — это несправедливо, неправильно и просто не поддаётся никакой оценке», — сказал Вартапетов в интервью RT.

Ранее Вартапетов рассказал, что у Козлова не было проблем со здоровьем во время выступлений за московский клуб.

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