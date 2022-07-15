Вартапетов заявил, что в «Спартаке» у Козлова не было предпосылок к тромбообразованию

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Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, что у бывшего нападающего красно-белых Александра Козлова не было проблем со здоровьем во время выступлений за московский клуб.
Вартапетов заявил, что в «Спартаке» у Козлова не было предпосылок к тромбообразованию
  • РИА Новости

«Два раза в году все футболисты «Спартака» проходили углублённое обследование: анализ крови, изучение функционального состояния — в первую очередь сердечно-сосудистой системы. Насколько я помню, никаких проблем у него не было. Даже никаких подозрений на возможную патологию травм со стороны внутренних органов. Что касается тромба, который якобы оторвался. Во-первых, я пока не знаю официального заключения вскрытия. Во-вторых, это может быть тромбоэмболия — страшное осложнение, которое может случиться в любом возрасте у любого человека. К сожалению, это достаточно быстро развивающаяся катастрофическая ситуация, в таком случае пациента редко удаётся спасти. На тот момент, когда Саша наблюдался в «Спартаке», никаких предпосылок к тромбообразованию у него не было», — сказал Вартапетов в интервью RT.

Ранее Вартапетов поделился воспоминаниями о Козлове.

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