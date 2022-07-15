Бывший врач «Спартака» поделился воспоминаниями о Козлове

Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился воспоминаниями о бывшем форварде московской команды Александре Козлове.

«Конечно, прекрасно помню Сашу — с момента, когда он из дубля перешёл сначала в «Спартак-2», а затем и в основную команду. Это был футболист, который подавал огромные надежды. Его высоко оценивали футбольные специалисты. Мы с ним довольно много общались, потому что он был одним из самых молодых в коллективе. Уделял ему больше внимания, чем другим. Можно сказать, что в некоторой степени мы дружили — настолько, насколько врач может дружить с футболистом. У нас отношения были ближе к отеческим, чем к тем, что связывают игроков и персонал. Знал его семью, окружение. С Сашей не всегда было просто. Он был очень честолюбивый, амбициозный. Это хорошо для футбола. Были моменты, когда приходилось беседовать с ним индивидуально», — сказал Вартапетов в интервью RT.

Он также заявил, что хорошо помнит момент, когда Козлов получил тяжелейшую травму не в расположении основной команды, а на тренировочных сборах в Турции.

«Тогда он получил разрыв всех связок, которые только могут быть в коленном суставе. Потом ему пришлось преодолеть очень длительный период реабилитации, два этапа операции. Он восстановился, но, возможно, не до конца и не смог выйти на свой прежний уровень. Хотя он очень любил футбол и хотел играть. Очень огорчался, когда не попадал в состав. Думаю, он был не просто подающим надежды, а сверхталантливым футболистом, который не до конца раскрылся», — добавил Вартапетов.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался по поводу смерти Козлова.