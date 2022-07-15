Динияр Билялетдинов назвал печальной новость о смерти Козлова

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался по поводу смерти бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова.
Динияр Билялетдинов назвал печальной новость о смерти Козлова
  • РИА Новости

«Это очень печальная новость. Парню было всего 29 лет. Не знаю, почему это произошло, по каким причинам. Здоровье футболистов, спортсменов-профессионалов постоянно находится под наблюдением. Поэтому остаётся вопросом, как получилось так, что Саша нас покинул. Парень был очень хороший, общались. Когда мы играли вместе, было видно, что игрок перспективный. К сожалению, у него не получилось полностью раскрыться», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

Ранее пресс-служба РФС выразила соболезнования в связи со смертью Козлова.

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