Динияр Билялетдинов назвал печальной новость о смерти Козлова

Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался по поводу смерти бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова.

«Это очень печальная новость. Парню было всего 29 лет. Не знаю, почему это произошло, по каким причинам. Здоровье футболистов, спортсменов-профессионалов постоянно находится под наблюдением. Поэтому остаётся вопросом, как получилось так, что Саша нас покинул. Парень был очень хороший, общались. Когда мы играли вместе, было видно, что игрок перспективный. К сожалению, у него не получилось полностью раскрыться», — сказал Билялетдинов в интервью RT.

Ранее пресс-служба РФС выразила соболезнования в связи со смертью Козлова.