В РФС выразили соболезнования в связи со смертью Козлова

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Пресс-служба Российского футбольного союза выразила соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова.
В РФС выразили соболезнования в связи со смертью Козлова
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни бывший нападающий молодёжной сборной России и «Спартака» Александр Козлов. Ему было 29 лет. Козлов считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения, прошёл все юношеские и молодёжные сборные, в составе «Спартака» дебютировал в Лиге чемпионов в 17-летнем возрасте. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении в Telegram-канале РФС.

Напомним, что футболист был воспитанником красно-белых. За столичный клуб он провёл 28 матчей и забил один мяч. В разное время играл за «Химки», «Факел», «Арарат».

По информации СМИ, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Ранее глава медийной футбольной команды «БроукБойз» Дмитрий Егоров раскрыл подробности смерти Козлова.

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