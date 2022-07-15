Глава медийной команды «БроукБойз» раскрыл подробности смерти Козлова

Глава медийной футбольной команды «БроукБойз» Дмитрий Егоров раскрыл подробности смерти бывшего игрока «Спартака» Александра Козлова.

«У него контракт с «Зорким» подписан не был ещё, потому что денег не так много, а по России надо кататься. Поэтому он думал за нас играть, мы тоже этого хотели и такие же условия давали. Мы переписывались ещё утром. Он пришёл на тренировку, сидел в кабинете на массажном столе и просто внезапно с него упал, посинел и начал хрипеть. По всем признакам это отрыв тромба», — цитирует Егорова «Чемпионат».

Напомним, что футболист был воспитанником красно-белых. За столичный клуб он провёл 28 матчей и забил один мяч. В разное время играл за «Химки», «Факел», «Арарат».

По информации СМИ, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» попросили начать матч первого тура РПЛ с «Ахматом» с минуты молчания в память о Козлове.