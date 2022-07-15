В «Спартаке» попросили начать матч с «Ахматом» с минуты молчания в память о Козлове

В московском «Спартаке» попросили начать матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» с минуты молчания в память о бывшем футболисте красно-белых Александре Козлове.

«Мы попросили начать завтрашний матч с минуты молчания. Игроки и клуб готовы помочь материально семье Саши», — сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что Козлов был воспитанником красно-белых. За столичный клуб он провёл 28 матчей и забил один мяч. В разное время играл за «Химки», «Факел», «Арарат».

По информации СМИ, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Матч между грозненским клубом и «Спартаком» пройдёт в Грозном 16 июля в 20:00 мск.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о Козлове и выразил соболезнования его родным и близким.