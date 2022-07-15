В «Спартаке» попросили начать матч с «Ахматом» с минуты молчания в память о Козлове

Короткая ссылка
В московском «Спартаке» попросили начать матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» с минуты молчания в память о бывшем футболисте красно-белых Александре Козлове.
В «Спартаке» попросили начать матч с «Ахматом» с минуты молчания в память о Козлове
  • РИА Новости

«Мы попросили начать завтрашний матч с минуты молчания. Игроки и клуб готовы помочь материально семье Саши», — сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что Козлов был воспитанником красно-белых. За столичный клуб он провёл 28 матчей и забил один мяч. В разное время играл за «Химки», «Факел», «Арарат».

По информации СМИ, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Матч между грозненским клубом и «Спартаком» пройдёт в Грозном 16 июля в 20:00 мск.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о Козлове и выразил соболезнования его родным и близким.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить