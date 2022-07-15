Карпин выразил соболезнования родным и близким экс-футболиста «Спартака» Козлова
- РИА Новости
«Ужасная новость. Мне очень жаль. Саша был талантливым парнем, мог играть и на более высоком уровне. Соболезную родным и близким», — цитирует Карпина Sport24.
Напомним, что Козлов был воспитанником красно-белых. За столичный клуб он провёл 28 матчей и забил один мяч. В разное время играл за «Химки», «Факел», «Арарат».
По информации СМИ, смерть наступила в результате отрыва тромба.
Ранее в «Зорком» опровергли информацию о том, что Козлов умер после тренировки на массаже.