Карпин выразил соболезнования родным и близким экс-футболиста «Спартака» Козлова

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об Александре Козлове и выразил соболезнования его родным и близким в связи со смертью бывшего футболиста «Спартака».

«Ужасная новость. Мне очень жаль. Саша был талантливым парнем, мог играть и на более высоком уровне. Соболезную родным и близким», — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что Козлов был воспитанником красно-белых. За столичный клуб он провёл 28 матчей и забил один мяч. В разное время играл за «Химки», «Факел», «Арарат».

По информации СМИ, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Ранее в «Зорком» опровергли информацию о том, что Козлов умер после тренировки на массаже.