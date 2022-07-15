В «Зорком» опровергли информацию о том, что Козлов умер после тренировки на массаже

Пресс-служба «Зоркого» отреагировала на информацию о том, что футболист команды Александр Козлов умер после тренировки на массаже.

«Подробности выясняются. Новости о том, что Козлов умер после тренировки на массаже, — фейк, не верьте этой информации», — цитирует пресс-службу клуба Sport24.

Напомним, что футболист был воспитанником красно-белых. За столичный клуб он провёл 28 матчей и забил один мяч. В разное время играл за «Химки», «Факел», «Арарат».

По информации СМИ, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Ранее в «Спартаке» выразили свои соболезнования родным и близким Козлова.