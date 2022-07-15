В «Спартаке» выразили соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего клуба Козлова

В московском «Спартаке» выразили свои соболезнования родным и близким бывшего футболиста красно-белых Александра Козлова.

«Сегодня ушёл из жизни бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов. Ему было всего 29 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написала пресс-служба столичного клуба в Telegram-канале.

Напомним, что футболист был воспитанником красно-белых. За столичный клуб он провёл 28 матчей и забил один мяч. В разное время он играл за «Химки», «Факел», «Арарат».

По информации СМИ, смерть наступила в результате отрыва тромба.

Ранее сообщалось, что на 47-м году жизни не стало двукратного победителя Кубка мира по бобслею Дмитрия Стёпушкина.