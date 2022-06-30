Умер двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Стёпушкин
- globallookpress.com
- © Alexander Chernykh/Russian Look
«Федерация бобслея выражает глубокие соболезнования супруге, родным и близким Дмитрия и берёт на себя организацию похорон», — говорится в заявлении на сайте федерации.
Спортсмен был заслуженным мастером спорта России. В 2005 и 2007 годах он стал обладателем Кубка мира. На его счету шесть побед в чемпионатах России, а также две золотые медали чемпионата Европы.
Ранее в возрасте 70 лет умер бывший вратарь ЦСКА и бывший генеральный менеджер российских клубов Юрий Карманов.