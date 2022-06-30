Умер двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Стёпушкин

На 47-м году жизни не стало двукратного победителя Кубка мира по бобслею Дмитрия Стёпушкина.

«Федерация бобслея выражает глубокие соболезнования супруге, родным и близким Дмитрия и берёт на себя организацию похорон», — говорится в заявлении на сайте федерации.

Спортсмен был заслуженным мастером спорта России. В 2005 и 2007 годах он стал обладателем Кубка мира. На его счету шесть побед в чемпионатах России, а также две золотые медали чемпионата Европы.

Ранее в возрасте 70 лет умер бывший вратарь ЦСКА и бывший генеральный менеджер российских клубов Юрий Карманов.