Умер двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Стёпушкин

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На 47-м году жизни не стало двукратного победителя Кубка мира по бобслею Дмитрия Стёпушкина.
Умер двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Стёпушкин
  • globallookpress.com
  • © Alexander Chernykh/Russian Look

«Федерация бобслея выражает глубокие соболезнования супруге, родным и близким Дмитрия и берёт на себя организацию похорон», — говорится в заявлении на сайте федерации.

Спортсмен был заслуженным мастером спорта России. В 2005 и 2007 годах он стал обладателем Кубка мира. На его счету шесть побед в чемпионатах России, а также две золотые медали чемпионата Европы.

Ранее в возрасте 70 лет умер бывший вратарь ЦСКА и бывший генеральный менеджер российских клубов Юрий Карманов.

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