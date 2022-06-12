Скончался экс-вратарь ЦСКА и бывший генменеджер «Авангарда» Карманов

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В возрасте 70 лет ушёл из жизни бывший вратарь ЦСКА и бывший генеральный менеджер российских клубов Юрий Карманов.
Скончался экс-вратарь ЦСКА и бывший генменеджер «Авангарда» Карманов
  • РИА Новости

«Юрий Карманов умер 9 июня. 14 июня панихида и похороны на Ильинском кладбище Красногорска», — цитирует агента Алексея Дементьева «Чемпионат».

В составе ЦСКА хоккеист стал чемпионом СССР среди молодёжных команд. Он выступал за армейский клуб с 1970 по 1923 год. В разные годы Карманов работал генеральным менеджером ЦСКА, «Химика», «Авангарда».

Ранее на 76-м году жизни не стало бывшего тренера женской сборной России по волейболу Владимира Кузюткина.

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