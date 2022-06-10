Умер заслуженный тренер по волейболу Кузюткин
- РИА Новости
«Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием извещает, что 10 июня на 76-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России», — говорится в заявлении на сайте федерации.
Кузюткина не стало из-за тяжёлой болезни, с которой он боролся продолжительное время.
Легендарный тренер готовил сборные Турции и Болгарии, возглавлял мужские команды «Мотор», «Нефтяник». В 2010 году под его руководством российские волейболистки завоевали золотые медали чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что ушёл из жизни олимпийский чемпион по волейболу Олег Молибога.