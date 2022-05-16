«Уход целой эпохи»: не стало самого титулованного в мире тренера по хоккею с мячом Владимира Янко

В Москве на 74-м году жизни скончался самый титулованный специалист в истории мирового хоккея с мячом Владимир Янко. Он четырежды выигрывал чемпионаты мира в качестве игрока, а затем ещё шесть раз — как наставник национальной команды. Около двух месяцев назад заслуженный тренер СССР перенёс коронавирусную инфекцию. В Федерации хоккея с мячом России назвали смерть коллеги невосполнимой утратой для всего отечественного спорта. В памяти друзей он остался великим знатоком своего дела и позитивным человеком.

О смерти прославленного российского тренера Владимира Янко сообщили в понедельник в Федерации хоккея с мячом России.

«Сегодня, 16 мая, в Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался самый успешный и титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом, заслуженный тренер СССР Владимир Янко», — говорится в заявлении.

В ФХМР выразили глубочайшие соболезнования родным и близким покойного, сообщив, что прощание с Янко пройдёт в пятницу, 20 мая, в здании ЦКБ №1.

«Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», — подчеркнули в организации.

По словам президента федерации Бориса Скрынника, вероятной причиной смерти Янко стали последствия коронавирусной инфекции, которой он переболел около двух месяцев назад.

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«Официального заключения от врачей пока нет, потому что всё случилось буквально пару часов назад. Но могу сказать, что два месяца назад он перенёс коронавирусную инфекцию. У него, конечно, были ещё хронические заболевания, но, по словам врачей, с ними он мог ещё жить и жить», — приводит РИА Новости слова Скрынника.

Он добавил, что федерация окажет всю необходимую помощь семье покойного.

«Всё что можем, всё будем делать. Ушёл хороший человек, хороший специалист, один из лучших и ведущих тренеров мира», — сказал глава ФХМР.

С именем Владимира Янко связаны многие победы в истории советского и российского хоккея с мячом. Он родился в январе 1949 года в Москве и, как и все мальчишки, летом играл в футбол, а зимой — в хоккей. «Тогда мы дневали и ночевали на стадионе», рассказывал Янко в одном из интервью.

Первые серьёзные шаги в спорте он сделал в детской школе «Динамо», причём долгое время играл и за футбольную, и за хоккейную команды. Но в определённый момент юному спортсмену пришлось делать выбор, и Янко остановился на хоккее с мячом. В составе московского «Динамо» он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. С 1973 по 1979 год выступал за сборную, в составе которой четыре раза становился чемпионом мира.

В 30 лет Янко завершил карьеру игрока из-за мучившей его травмы колена и практически сразу начал работать тренером в спортивной школе в Кунцево, где когда-то сам занимался мальчишкой. А в 1981 году он отправился на чемпионат мира в Хабаровск в достаточно неожиданной для себя роли эксперта «Советского спорта».

Во время турнира начинающий специалист познакомился с председателем общества «Труд» из Коми, который предложил ему возглавить сыктывкарский «Строитель». Это была первая профессиональная команда в карьере Янко, которую за пять лет работы он сумел вывести в высшую лигу. После этого тренер перебрался в Красноярск, где за два сезона дважды выиграл чемпионат СССР с «Енисеем». Но самым успешным периодом клубной работы стали годы, проведённые в «Воднике». Под руководством Янко команда стала семикратным чемпионом России, трижды выигрывала Кубок России, а ещё по два раза — Кубки мира и европейских чемпионов.

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Что касается работы в сборной, впервые национальную команду СССР Янко возглавил в 1987, и спустя два года привёл её к золотым медалям чемпионата мира, а затем повторил этот успех. Со сборной России он первенствовал на турнирах в 1999, 2001, 2006 и 2008 годах. Янко — единственный тренер в мире, которому удалось выиграть шесть титулов на ЧМ. Причём самыми ценными своими наградами он называл медали мировых первенств, которые выигрывал в Швеции — и как игрок, и как наставник.

«Я дважды был в Нобелевском зале, там вручали медали. Хоть мне казалось, что получить награду в этом зале можно лишь один раз», — вспоминал Янко в одном из интервью.

В последние годы он был председателем тренерского совета и членом исполкома ФХМР.

Бывший наставник сборной России, министр спорта Кузбасса Сергей Мяус назвал Янко великим специалистом и подчеркнул, что запомнит его весёлым и позитивным человеком.

«Его отличало чувство юмора и ответственности. Он умел настроить ребят, мог найти подход к каждому игроку... Когда я попал молодым тренером в сборную, я по большей части общался со своими, с сибиряками, а Янко мне сразу сказал, что, если я хочу вырасти классным тренером, нужно общаться с великими игроками. С ними сложно, но интересно. Ещё мне импонировало, что у него всегда была грамотная русская речь, и даже при плохой игре, что с ним случалось редко, он умел делать весёлое, добродушное лицо. Он никогда не показывал своих эмоций и переживаний», — поделился воспоминаниями Мяус.