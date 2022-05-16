«Уход целой эпохи»: не стало самого титулованного в мире тренера по хоккею с мячом Владимира Янко
- РИА Новости
- © Владимир Песня
О смерти прославленного российского тренера Владимира Янко сообщили в понедельник в Федерации хоккея с мячом России.
«Сегодня, 16 мая, в Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался самый успешный и титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом, заслуженный тренер СССР Владимир Янко», — говорится в заявлении.
В ФХМР выразили глубочайшие соболезнования родным и близким покойного, сообщив, что прощание с Янко пройдёт в пятницу, 20 мая, в здании ЦКБ №1.
«Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», — подчеркнули в организации.
По словам президента федерации Бориса Скрынника, вероятной причиной смерти Янко стали последствия коронавирусной инфекции, которой он переболел около двух месяцев назад.
«Официального заключения от врачей пока нет, потому что всё случилось буквально пару часов назад. Но могу сказать, что два месяца назад он перенёс коронавирусную инфекцию. У него, конечно, были ещё хронические заболевания, но, по словам врачей, с ними он мог ещё жить и жить», — приводит РИА Новости слова Скрынника.
Он добавил, что федерация окажет всю необходимую помощь семье покойного.
«Всё что можем, всё будем делать. Ушёл хороший человек, хороший специалист, один из лучших и ведущих тренеров мира», — сказал глава ФХМР.
С именем Владимира Янко связаны многие победы в истории советского и российского хоккея с мячом. Он родился в январе 1949 года в Москве и, как и все мальчишки, летом играл в футбол, а зимой — в хоккей. «Тогда мы дневали и ночевали на стадионе», рассказывал Янко в одном из интервью.
Первые серьёзные шаги в спорте он сделал в детской школе «Динамо», причём долгое время играл и за футбольную, и за хоккейную команды. Но в определённый момент юному спортсмену пришлось делать выбор, и Янко остановился на хоккее с мячом. В составе московского «Динамо» он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. С 1973 по 1979 год выступал за сборную, в составе которой четыре раза становился чемпионом мира.
В 30 лет Янко завершил карьеру игрока из-за мучившей его травмы колена и практически сразу начал работать тренером в спортивной школе в Кунцево, где когда-то сам занимался мальчишкой. А в 1981 году он отправился на чемпионат мира в Хабаровск в достаточно неожиданной для себя роли эксперта «Советского спорта».
Во время турнира начинающий специалист познакомился с председателем общества «Труд» из Коми, который предложил ему возглавить сыктывкарский «Строитель». Это была первая профессиональная команда в карьере Янко, которую за пять лет работы он сумел вывести в высшую лигу. После этого тренер перебрался в Красноярск, где за два сезона дважды выиграл чемпионат СССР с «Енисеем». Но самым успешным периодом клубной работы стали годы, проведённые в «Воднике». Под руководством Янко команда стала семикратным чемпионом России, трижды выигрывала Кубок России, а ещё по два раза — Кубки мира и европейских чемпионов.
Что касается работы в сборной, впервые национальную команду СССР Янко возглавил в 1987, и спустя два года привёл её к золотым медалям чемпионата мира, а затем повторил этот успех. Со сборной России он первенствовал на турнирах в 1999, 2001, 2006 и 2008 годах. Янко — единственный тренер в мире, которому удалось выиграть шесть титулов на ЧМ. Причём самыми ценными своими наградами он называл медали мировых первенств, которые выигрывал в Швеции — и как игрок, и как наставник.
«Я дважды был в Нобелевском зале, там вручали медали. Хоть мне казалось, что получить награду в этом зале можно лишь один раз», — вспоминал Янко в одном из интервью.
В последние годы он был председателем тренерского совета и членом исполкома ФХМР.
Бывший наставник сборной России, министр спорта Кузбасса Сергей Мяус назвал Янко великим специалистом и подчеркнул, что запомнит его весёлым и позитивным человеком.
«Его отличало чувство юмора и ответственности. Он умел настроить ребят, мог найти подход к каждому игроку... Когда я попал молодым тренером в сборную, я по большей части общался со своими, с сибиряками, а Янко мне сразу сказал, что, если я хочу вырасти классным тренером, нужно общаться с великими игроками. С ними сложно, но интересно. Ещё мне импонировало, что у него всегда была грамотная русская речь, и даже при плохой игре, что с ним случалось редко, он умел делать весёлое, добродушное лицо. Он никогда не показывал своих эмоций и переживаний», — поделился воспоминаниями Мяус.