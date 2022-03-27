«Она написала историю советского фехтования»: скончалась трёхкратная олимпийская чемпионка Забелина

На 86-м году жизни скончалась трёхкратная олимпийская чемпионка в командной рапире Александра Забелина. В Федерации фехтования России пообещали организовать прославленной спортсменке достойные проводы и провести турнир её памяти. В беседе с RT четырёхкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков заявил, что Забелина была по-настоящему великой спортсменкой, которая своими успехами писала историю советского фехтования. А по мнению восьмикратного чемпиона планеты Алексея Якименко, вместе с ней ушла целая эпоха.

Об уходе из жизни прославленной фехтовальщицы Александры Забелиной в воскресенье, 27 марта, сообщило спортивное общество «Динамо», членом которого она была долгое время. В заявлении на сайте организации выражаются глубокие соболезнования родным и близким Забелиной — от лица спортсменов, тренеров, ветеранов и работников «Динамо».

В Федерации фехтования России присоединились к словам соболезнования, отметив, что имя Александры Ивановны неразрывно связано с началом эпохи побед в истории отечественного фехтования. Там напомнили, что Забелина была членом команды советских рапиристок, которая в 1956 году впервые выиграла золото чемпионата мира, и входила в состав сборной, долгие годы доминировавшей на международной арене.

Президент ФФР Ильгар Мамедов отметил, что информации о дате и месте похорон пока нет.

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«Ушла великая спортсменка, легенда мирового фехтования, трёхкратная олимпийская чемпионка Александра Ивановна. Я помню ещё с советских времён, что она стала первой нашей чемпионкой мира, она была как ледокол в этом виде спорта. Это большая потеря для всех нас. Я очень хорошо знал её, и всегда, когда оказывался в Москве, приезжал на стадион «Динамо» к 14-му подъезду, где она работала тренером и подготовила большую плеяду спортсменов», — цитирует функционера «Матч ТВ».

Он также пообещал сделать всё возможное для организации достойных проводов Забелиной и провести памятный турнир, который будет носить её имя.

О причинах смерти трёхкратной олимпийской чемпионки не сообщается, однако известно, что в последнее время она сильно болела. В январе в СМИ появилась информация о госпитализации прославленной рапиристки с подозрением на пневмонию и коронавирус.

От случайности до легенды

Уход Забелиной стал неоценимой потерей для отечественного фехтования, ведь с её именем связаны первые успехи страны в этом виде. Причём многократная чемпионка Олимпийских игр, чемпионатов мира и СССР могла никогда не взять в руки рапиру. Появившаяся на свет в Москве в 1937 году Александра с детства увлекалась другим видом спорта — гимнастикой. Она подавала большие надежды и даже добилась первых успехов, но крест на дальнейшей карьере поставила травма.

Казалось, о спорте высших достижений можно забыть. Однако, как это часто случается, многое решил случай. Однажды соседский мальчишка предложил ей за компанию сходить на занятие фехтованием на стадион «Динамо» и отвёл к своему тренеру — прославленному специалисту Раисе Чернышёвой.

Та сразу разглядела в девушке незаурядный талант и, как уверяет Татьяна Колчанова в книге «Фехтование в лицах», уже на третьей тренировке предсказала: «Шурочка, ты будешь чемпионкой мира». Эта фраза оказалась по-настоящему пророческой. Забелина буквально влюбилась в фехтование и день ото дня совершенствовалась в рапире. А затем пришли первые международные успехи.

В 1956 году на первенстве планеты в Лондоне юная спортсменка вместе с Виветтой Ягодиной, Эммой Ефимовой, Тамарой Евпловой, Валентиной Растворовой и Надеждой Шитиковой оставила всех соперниц позади в командной рапире. А на ЧМ-1957 в Париже грянула сенсация. Москвичка одержала первую в истории страны победу в личном первенстве.

Соревнования в те годы проходили по круговой системе, и те, кто брал медали, проводили до 40 поединков за день. Неудивительно, что турнир в женской рапире завершился уже за полночь, и зрителей на трибунах почти не осталось. Каково же было удивление публики, когда первое место заняла тогда ещё никому не известная советская девушка.

Это был период доминирования отечественных рапиристок, которые практически не знали себе равных. А Забелина была одним из незаменимых членов этого коллектива. Она славилась сильным характером и невероятной силой воли, которые помогали ей брать верх даже в самых сложных схватках.

В 1960-м в Риме советские спортсменки завоевали олимпийское золото в командном турнире. Через четыре года в Токио сборная СССР взяла серебро без Забелиной, которая готовилась к рождению сына. Но после возвращения в команду она ещё дважды приводила её на высшую ступень олимпийского пьедестала почёта: в 1968-м в Мехико, и в 1972-м — в Берлине. По признанию спортсменки, наиболее запоминающимся получился последний успех.

«На этой Олимпиаде было красивое начало и трагическая развязка. Соревнования были чётко организованы, хорошо освещались, казалось, с этой налаженной машиной ничего не может случиться. Фехтовальщики вступали в борьбу одними из последних. Но всё изменили палестинские террористы, захватившие в заложники израильскую команду, и при проведении антитеррористической операции большинство заложников погибли, — вспоминала Забелина. — Олимпийская деревня была переведена на военный режим. Спортсменок переселили в мужское общежитие, рядом стояли танки, по «деревенским» улицам патрулировали военные. Игры оказались на грани срыва. Мы ждали. Но соревнования день за днём откладывались. И надо ли говорить, что наши нервы были на пределе. Поэтому победа на Олимпиаде в Мюнхене имеет особую цену».

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Единственное, чего Забелиной не удалось сделать как спортсменке, так это взять олимпийскую награду в личном первенстве. Зато она девять раз становилась чемпионкой планеты и 23 раза — чемпионкой страны.

После завершения карьеры она не покинула спорт, а решила передавать свой богатый опыт подрастающему поколению и стала работать тренером в родном «Динамо». Многие её ученики также добились серьёзных успехов. Например, Мария Мазина стала олимпийской чемпионкой Сиднея в командной шпаге. Мазина и Юлия Гараева взяли бронзу в этом же виде на ОИ-1996 в Атланте, а Марина Соболева и Татьяна Фахрутдинова поднимались на высшую ступень пьедестала почёта чемпионата планеты.

Для мира фехтования уход Забелиной стал огромной потерей. Так, четырёхкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков назвал её великой спортсменкой.

«Невероятно жалко, что уходят такие люди. Она была не только большой фехтовальщицей, но и прекрасным человеком. Конечно, мы были с ней отлично знакомы. Александра — добрая, честная, отзывчивая и красивая женщина. Я ведь учился у этого поколения, когда ещё не выступал за сборную СССР, а только пришёл в фехтование. Они уже тогда считались звёздами, а мы только начинали, но всё равно работали все вместе в одном зале и плотно общались. Учился в том числе у Забелиной, набирался опыта», — рассказал собеседник RT.

По его мнению, прославленная рапиристка во многом определила развитие всего вида в стране и своими успехами начала писать его историю.

«Конечно, есть и в наши дни замечательные фехтовальщицы, но с именем Забелиной ассоциируется целая эпоха. Она стала первой в истории советской чемпионкой планеты в личном виде и написала историю советского фехтования. Мало того, спустя год она поехала на молодёжное первенство планеты и там тоже взяла золото. Это невероятно. Я таких случаев больше не припомню. А дальше были три победы на Олимпийских играх. До таких высот дотягиваются только по-настоящему великие атлеты, обладающие мощной силой воли и железным характером», — добавил Кровопусков.

В свою очередь, восьмикратный чемпион планеты Алексей Якименко подчеркнул, что смерть Забелиной является утратой не только для фехтования, но и для всего российского спорта.

«Пусть мы не были лично знакомы в силу большой разницы в возрасте, конечно, я знаю всё о наших прекрасных заслуженных чемпионах. Когда уходят такие легенды, это всегда огромная потеря... Три её золотые олимпийские медали говорят сами за себя. Она была трудолюбивым человеком и обожала фехтование, оставалась предана ему. Таких титулованных атлетов у нас наперечёт. Конечно, наш вид за эти годы сильно поменялся и сильно отличается от того, что было 60 лет назад, но поколение Забелиной закладывало азы. Поэтому, можно сказать, ушла эпоха», — подчеркнул Якименко.