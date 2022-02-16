Ушёл из жизни бронзовый призёр Олимпиады-1980 Андрей Лопатов
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«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Вячеславовича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой», — говорится в заявлении РФБ.
Почти всю свою игровую карьеру баскетболист провёл в ЦСКА, в составе московского клуба стал десятикратным чемпионом СССР. В последние годы карьеры он выступал за испанские и французские команды.
Ранее Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА.