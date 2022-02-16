Ушёл из жизни бронзовый призёр Олимпиады-1980 Андрей Лопатов

Короткая ссылка
На 65-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр — 1980, чемпион мира — 1982 и трёхкратный чемпион Европы Андрей Лопатов.
Ушёл из жизни бронзовый призёр Олимпиады-1980 Андрей Лопатов
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Вячеславовича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой», — говорится в заявлении РФБ.

Почти всю свою игровую карьеру баскетболист провёл в ЦСКА, в составе московского клуба стал десятикратным чемпионом СССР. В последние годы карьеры он выступал за испанские и французские команды.

Ранее Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить