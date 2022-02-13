Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд по количеству набранных очков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» (115:117) Джеймс набрал 26 очков. Благодаря этому он дошёл до отметки в 44 152 очка за карьеру и побил достижение члена Зала славы Абдул-Джаббара (44 149).

Абдул-Джаббар, Джеймс и Карл Мэлоу являются единственными баскетболистами в истории лиги, на счету которых более 40 тыс. очков в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Финикс Санз» обыграл «Бруклин Нетс» в матче НБА.