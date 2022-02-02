«Финикс» обыграл «Бруклин» в матче НБА, Букер набрал 35 очков

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» одержал победу над «Бруклин Нетс».
«Финикс» обыграл «Бруклин» в матче НБА, Букер набрал 35 очков
  • © AP Photo/Matt York

Встреча, проходившая на «Финикс Санз Арене», завершилась победой хозяев со счётом 121:111.

Самым результативным в составе клуба из Аризоны стал Девин Букер, набравший 35 очков и сделавший шесть подборов. У гостей 22 очка и десять передач оформил Джеймс Харден.

«Финикс Санз» (41-9) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Бруклин Нетс» (29-21) идёт шестым на Востоке.

Ранее «Голден Стэйт» победил «Бруклин» в матче НБА.

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