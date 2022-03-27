Кровопусков назвал скончавшуюся Забелину великой фехтовальщицей 

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков отреагировал на смерть Александры Забелиной.
Кровопусков назвал скончавшуюся Забелину великой фехтовальщицей 
  • РИА Новости

«Невероятно жалко, что уходят такие люди. Забелина — не просто талантливая спортсменка, а великая. При этом она была не только большой фехтовальщицей, но и прекрасным человеком. Конечно, мы были с ней отлично знакомы. Александра — добрая, честная, отзывчивая и красивая женщина. Я ведь учился у этого поколения, когда ещё не выступал за сборную СССР, а только пришёл в фехтование. Они уже тогда считались звёздами, а мы только начинали, но всё равно работали все вместе в одном зале и плотно общались. Учился в том числе у Забелиной, набирался опыта», — заявил RT Кровопусков.

По его словам, и в наши дни есть замечательные фехтовальщицы.

«Забелина — целая эпоха. Она стала первой в истории советской чемпионкой планеты в личном виде и написала историю советского фехтования. Мало того, в том же 1957-м она поехала на молодёжное первенство планеты и там тоже взяла золото. Это невероятно. Я таких случаев больше не помню. А дальше были три победы на Олимпийских играх. До таких высот дотягиваются только по-настоящему великие атлеты, обладающие мощной силой воли и железным характером», — заключил он.

Спортсменке было 85 лет.

Забелина одержала победу на трёх Олимпиадах (1960, 1968, 1972). Она является девятикратной чемпионкой мира, трёхкратной обладательницей Кубка Европы, 23-кратной чемпионкой СССР.

Ранее сообщалось, что скончался чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Николай Осянин.

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