Скончался чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Осянин

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Николай Осянин ушёл из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
Скончался чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Осянин
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Донской

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Он выступал за команду с 1966 по 1971 год, а также с 1974 по 1976-й. За это время Осянин провёл в составе красно-белых 288 матчей и забил 59 мячей.

В 1969 году Осянин становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР и выиграл чемпионат страны в составе «Спартака», а через два года вместе с командой он завоевал Кубок Советского Союза.

С 1977 по 1989 год он являлся тренером детско-юношеской спортивной школы «Спартака».

Ранее сообщалось, что в возрасте 52 лет скончался бывший хоккеист московского «Динамо» Александр Юдин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить