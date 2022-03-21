Скончался чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Осянин

Бывший футболист московского «Спартака» Николай Осянин ушёл из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Он выступал за команду с 1966 по 1971 год, а также с 1974 по 1976-й. За это время Осянин провёл в составе красно-белых 288 матчей и забил 59 мячей.

В 1969 году Осянин становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР и выиграл чемпионат страны в составе «Спартака», а через два года вместе с командой он завоевал Кубок Советского Союза.

С 1977 по 1989 год он являлся тренером детско-юношеской спортивной школы «Спартака».

Ранее сообщалось, что в возрасте 52 лет скончался бывший хоккеист московского «Динамо» Александр Юдин.