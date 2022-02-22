Ушёл из жизни экс-хоккеист «Динамо» Юдин

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В возрасте 52 лет скончался бывший защитник московского «Динамо» Александр Юдин.
Ушёл из жизни экс-хоккеист «Динамо» Юдин
  • Legion-Media

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Причины смерти бывшего хоккеиста не уточняются.

Юдин выступал за «Динамо» в 1988—1994, 1996—1998, а также в 2001—2002 годах. В составе московского клуба он дважды становился чемпионом СССР, победителем первенства СНГ, абсолютным чемпионом России и обладателем Кубка МХЛ. Всего за клуб бывший защитник провёл 255 матчей, набрав 102 очка (43 шайбы + 59 передач).

Ранее Михайлов выразил мнение, что штаб Жамнова должен готовить сборную России к ЧМ.

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