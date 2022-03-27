Умерла трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Забелина
- РИА Новости
«27 марта не стало легенды мирового и отечественного фехтования, первой советской чемпионки мира по фехтованию в личном первенстве, ветерана общества «Динамо» Александры Забелиной», — говорится в сообщении пресс-службы спортивного общества.
Руководство, сотрудники и спортсмены общества «Динамо» выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Александры Ивановны.
Спортсменке было 85 лет.
Забелина одержала победу на трёх Олимпиадах (1960, 1968, 1972). Она является девятикратной чемпионкой мира, трёхкратной обладательницей Кубка Европы, 23-кратной чемпионкой СССР.
Ранее сообщалось, что скончался чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Николай Осянин.