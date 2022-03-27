Умерла трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Забелина

В пресс-службе общества «Динамо» сообщили, что скончалась трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Александра Забелина.

«27 марта не стало легенды мирового и отечественного фехтования, первой советской чемпионки мира по фехтованию в личном первенстве, ветерана общества «Динамо» Александры Забелиной», — говорится в сообщении пресс-службы спортивного общества.

Руководство, сотрудники и спортсмены общества «Динамо» выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Александры Ивановны.

Спортсменке было 85 лет.

Забелина одержала победу на трёх Олимпиадах (1960, 1968, 1972). Она является девятикратной чемпионкой мира, трёхкратной обладательницей Кубка Европы, 23-кратной чемпионкой СССР.

Ранее сообщалось, что скончался чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Николай Осянин.