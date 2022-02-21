Ушёл из жизни олимпийский чемпион Александр Сидоренко

На 62-м году жизни не стало олимпийского чемпиона по плаванию Александра Сидоренко.

«Это значительная потеря для всех мариупольцев. Александр Сидоренко — один из тех спортсменов, кто прославил наш город по всему миру. Он внёс неоценимый вклад в развитие плавания в городе. Его имя навсегда вписано в историю Мариуполя и Украины», — цитирует главу города Вадима Бойченко пресс-служба Мариупольского горсовета.

В 1980 году спортсмен стал олимпийским чемпионом в комплексном плавании. Через год выиграл чемпионат Европы на дистанции 200 м, а на чемпионате мира 1982 года снова был первым в этой дисциплине с рекордом — 2:03:30.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни бронзовый призёр Олимпиады-1980 Андрей Лопатов.