Якименко — о смерти трёхкратной олимпийской чемпионки по фехтованию Забелиной: ушла эпоха

Многократный победитель чемпионатов мира Алексей Якименко отреагировал на смерть трёхкратной олимпийской чемпионки по фехтованию Александры Забелиной.

«Пусть мы не были лично знакомы в силу большой разницы в возрасте, конечно, я знаю всё о наших прекрасных заслуженных чемпионах. Когда уходят такие легенды, это всегда огромная потеря. Считаю, уход Забелиной — утрата не только для фехтования, но и для всего российского спорта. Её три золотые олимпийские медали говорят сами за себя. Она была трудолюбивым человеком и обожала фехтование, оставалась преданной ему. Такие титулованные атлеты у нас наперечёт. Да, конечно, наш вид за эти годы сильно поменялся и сильно отличается от того, что было 60 лет назад, но поколение Забелиной закладывало азы. Поэтому можно сказать, что ушла эпоха», — заявил RT Якименко.

Спортсменке было 85 лет.

Забелина одержала победу на трёх Олимпиадах (1960, 1968, 1972). Она является девятикратной чемпионкой мира, трёхкратной обладательницей Кубка Европы, 23-кратной чемпионкой СССР.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков отреагировал на смерть Забелиной.