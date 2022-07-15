Baza: бывший тренер сборной России по футболу Ярцев умер из-за сердечной недостаточности

Стала известна причина смерти известного футбольного тренера Георгия Ярцева.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщает Telegram-канал Baza.

По ходу игровой карьеры Ярцев играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московский «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

Ранее сообщалось, что в возрасте 74 лет скончался Ярцев.