«После травмы так и не вышел на прежний уровень»: в 29 лет ушёл из жизни экс-форвард «Спартака» Козлов

Бывший форвард «Спартака» Александр Козлов, выступавший за «Зоркий» в ФНЛ-2, скончался в возрасте 29 лет. По одной из версий, у него оторвался тромб во время массажа, по другой — не выдержало нагрузок сердце. Известные журналисты Дмитрий Егоров и Василий Уткин рассказали, что футболист в последнее время проводил по шесть-семь матчей за выходные в любительских лигах, зарабатывая деньги для семьи. По словам врача Михаила Вартапетова, воспитанник красно-белых остался у него в памяти талантливым парнем, не сумевшим обрести себя после тяжелейшей травмы колена.

«Сердце не железное»

На 30-м году жизни скончался полузащитник Александр Козлов, выступавший за местный «Зоркий». Команда выступает в ФНЛ-2 (в третьем дивизионе согласно иерархии российских лиг. — RT) и на этой неделе готовилась к четвертьфиналу Кубка Московской области.

По одной из версий, воспитаннику «Спартака» во время массажа стало плохо. Сотрудники клуба вызвали скорую помощь, но спасти его не смогли.

«Козлов пришёл на массаж, ему стали разминать мышцы. Игроку сразу стало плохо, он упал и начал хрипеть. Попытались завести сердце, вроде получилось. Приехала скорая, но спасти Козлова не удалось. Тромб», — написал Telegram-канале журналист Иван Карпов.

В пресс-службе «Зоркого» при этом отметили, что в этот день тренировок коллектива в Красногорске не было.

«Все комментарии мы опубликовали в своих социальных сетях. Подробности выясняются. Новости о том, что Козлов умер после тренировки на массаже — фейк, не верьте этой информации», — приводит слова пресс-службы «Зоркого» Sport24.

Одним из последних с футболистом общался известный журналист и глава футбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров. По его словам, Козлов размышлял, оставаться ли в Красногорске или начать выступления в медиа-лиге.

«У меня просто нет слов. Смотрел его нарезки, какой рывок у него, как он вразрез даёт. Пацаны скептически были настроены, но я им говорил: «Вы посмотрите, вот видео. Давайте позовём его в команду, дадим ему зарплату, премиальные. У него двое детей». Они посмотрели, сказали, что топ. Вчера с Саней встречались. Он не пил, ничего. Мы с ним обсуждали, что и в киберлигу можно заявиться — он в CS играет. Как мы через нас создадим какую-нибудь группу, чтобы он детей тренировал. Вчера Саня говорил, что играет по шесть-семь матчей за выходные иногда. Хотел совмещать Вторую лигу и «Броуков». Очень любил футбол. Талант невероятный. И семью надо было кормить», — написал Егоров у себя в Telegram-канале.

Другой известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин также обратил внимание на большое число матчей, которое проводил Козлов.

«Кстати, в минувшую субботу экс-спартаковец Саша Козлов, который сегодня ушёл из жизни, играл в матче F-Лиги с «Эгриси». У него эта игра была четвёртой за день. Хороший был парень, добрый. Но разумным так и не стал. Сердце не железное», — рассказал Уткин.

По словам бывшего врача «Спартака» Михаила Вартапетова, в те годы, когда Козлов выступал за москвичей, признаков серьёзных заболеваний или отклонений от нормы у него выявлено не было ни разу.

«Два раза в году все футболисты «Спартака» проходили углублённое обследование: анализ крови, изучение функционального состояния — в первую очередь сердечно-сосудистой системы. Насколько я помню, никаких проблем у него не возникало. Даже подозрений на возможную патологию травм со стороны внутренних органов.

Что касается тромба, который якобы оторвался. Во-первых, я пока не знаю официального заключения вскрытия. Во-вторых, это может быть тромбоэмболия — страшное осложнение, которое может случиться в любом возрасте у любого человека. К сожалению, это достаточно быстро развивающаяся катастрофическая ситуация, в таком случае пациента редко удаётся спасти. На тот момент, когда Саша наблюдался в «Спартаке», никаких предпосылок к тромбообразованию у него не было», — заявил Вартапетов в беседе с RT.

В шоке от новости остались и бывшие партнёры Козлова по команде. Полузащитник Динияр Билялетдинов выразил сожаление, что Александр так и не смог проявить себя на профессиональном уровне.

«Это очень печальная новость. Не знаю, почему это произошло, по каким причинам. Здоровье футболистов, спортсменов-профессионалов постоянно находится под наблюдением. Поэтому остаётся вопросом, как получилось так, что Саша нас покинул. Парень очень хороший, общались. Когда мы играли вместе, было видно, что игрок перспективный. К сожалению, у него не получилось полностью раскрыться. В последний раз встречались где-то полгода назад. Играли друг против друга в матче любительской лиги. Выглядел нормально, на вид никаких проблем со здоровьем. Поэтому трудно сказать, что впоследствии произошло», — сказал Билялетдинов RT.

Сразу же отреагировали на случившееся и в московском «Спартаке». Клуб и игроки пообещали оказать материальную помощь семье Козлова, а матч первого тура РПЛ с «Ахматом» красно-белые попросили начать с минуты молчания.

«Подавал огромные надежды»

Александр Козлов обратил на себя внимание в 2009 году. Его называли вторым Андреем Аршавиным, который в то время уже феерил в лондонском «Арсенале». Так что сравнение было очень лестным.

Уже в 17 лет форвард дебютировал за основную команду в матче со «Спартаком» из Нальчика. Всего же в первом сезоне на взрослом уровне он выходил на поле в 12-ти матчах, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Конечно, прекрасно помню Сашу — с момента, когда он из дубля перешёл сначала в «Спартак-2», а затем и в основную команду. Это был парень, который подавал огромные надежды. Его высоко оценивали футбольные специалисты. Мы с ним довольно много общались, потому что он был одним из самых молодых в коллективе. Уделял ему больше внимания, чем другим. Можно сказать, что в некоторой степени мы дружили настолько, насколько врач может дружить с футболистом. У нас отношения были ближе к отеческим, чем к тем, что связывают игроков и персонал. Знал его семью, окружение», — вспоминает Вартапетов.

По рассказам друзей Козлова, он очень любил футбол, но не всегда отличался дисциплинированностью. Так, Саша мог пропустить тренировку «Спартака» ради матча в ЛФЛ, за что потом получал «трёпку» в клубе. Однако все видели талант парня и закрывали на это глаза. Крест на карьере форварда поставила травма, полученная на предсезонных сборах.

«С Сашей не всегда было просто. Он был очень честолюбивый, амбициозный. Это хорошо для футбола. Были моменты, когда приходилось беседовать с ним индивидуально. Очень хорошо помню, когда он получил тяжелейшую травму — это было не в расположении основной команды, а на тренировочных сборах в Турции. Тогда он получил разрыв всех связок, которые только могут быть в коленном суставе. Потом ему пришлось преодолеть очень длительный период реабилитации, два этапа операции», — рассказал Вартапетов.

Восстановление Козлова шло долго, и когда он вернулся в команду, то оказался уже не нужен «Спартаку». Он это чувствовал и ужасно расстраивался от того, что не мог играть в футбол.

«Он восстановился, но, возможно, не до конца и не смог выйти на свой прежний уровень. Хотя он очень любил футбол и хотел играть. Очень огорчался, когда не попадал в состав. Думаю, он был не просто подающим надежды, а сверхталантливым футболистом, который не до конца раскрылся», — считает врач.

В итоге «Спартак» не продлил с Козловым контракт, а затем начались скитания по командам, не ставившим перед собой никаких серьёзных задач — «Тосно», «Факел», «Химки», «Тюмень», уезжал в Казахстан и Армению. Но нигде так и не смог вновь засверкать, как в юношеские годы, когда забивал за сборные всех возрастов чуть ли не в каждом матче.