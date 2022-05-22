«Человек без изъянов»: 85 лет назад родился автор «золотого» гола на Евро-1960 Виктор Понедельник

22 мая исполнилось бы 85 лет легендарному нападающему Виктору Понедельнику. Именно его гол в ворота сборной Югославии в финале чемпионата Европы 1960 года принёс победу и единственный титул команде СССР. Уроженца Ростова-на-Дону сравнивали с Пеле и Францем Беккенбауэром по умению читать игру и творить чудеса на футбольном поле. Он ушёл в 2020-м после продолжительной болезни. В памяти друзей нападающий остался добрым, честным и интеллигентным человеком.

Главным событием в истории отечественного футбола остаётся чемпионат Европы 1960 года. Тогда сборная СССР завоевала свой единственный трофей. В финале турнира в ворота команды Югославии победный мяч забил Виктор Понедельник. Однако этот успех не был минутой мимолётной славы: форвард впечатлял своей игрой на протяжении многих лет.

Уже через четыре года на его груди висела серебряная медаль европейского первенства, пусть в финальном матче с испанцами Понедельнику отличиться и не удалось. Как вспоминает ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв, по мастерству нападающий считался вторым после Эдуарда Стрельцова.

«Виктор был явлением в мировом футболе. Он обладал и скоростными качествами, и физической силой. Великолепно играл головой, обладал отличным ударом, потрясающе чувствовал позицию. Не зря же он забил победный гол на чемпионате Европы. Настоящий нападающий. Человек без изъянов. Таких форвардов у нас никогда больше не рождалось и, возможно, никогда не будет. Понедельника можно сравнить с Пеле или Францем Беккенбауэром, а все остальные футболисты из РПЛ ему в подмётки не годятся», — рассказал бывший футболист в интервью RT.

По словам Пономарёва, Понедельник отличался тем, что, как и многие советские игроки, очень корректно вёл себя на поле.

«Сейчас иностранцы привели в наш футбол гадость, нарушение правил. У нас раньше не было такого, чтобы специально хватали за майку или трусы, фолили. Потому что мы все дружили друг с другом, следовали настоящему принципу честной игры. Теперь уже такого нет, поскольку люди испорчены до мозга костей. Если бы у нас кто-то прыгнул в ноги, то этот человек был бы презираем всеми. А сейчас это везде и всюду», — отметил ветеран ЦСКА.

Экс-голкипер «Спартака», двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили и вовсе ни разу не слышал, чтобы форвард СКА хотя бы раз при нём использовал нецензурную лексику.

«За всё время, которое мы вместе играли в сборной, не помню ни одного случая, когда Виктор ругался матом. Мы много сидели в компаниях, иногда хулиганили, баловались, и пара слов легко могла проскочить, но он никогда себе этого не позволял. Витька был очень образованный парень, хоть и из Ростова-на-Дону. Но он хорошо знал язык, как будто работал учителем в школе. Не зря, когда закончил карьеру, пошёл работать в еженедельник «Футбол-Хоккей». И самое главное, помимо статистики, в его статьях был очень научный подход. Витя не просто описывал эпизод, а объяснял каждый пас. Какое движение ногой нужно сделать, чтобы именно так полетел мяч. Человек, который читал его текст, всё отлично понимал. Это очень важный фактор, поскольку он сам был большим профессионалом и мог много интересного рассказать», — отметил ветеран в интервью RT.

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При этом в советское время в футболе существовала жесточайшая конкуренция. И на чемпионат мира 1966 года, где сборная СССР завоевала четвёртое место, уступив в матче за бронзу, Понедельника не взяли, хотя ему исполнилось всего 29 лет. А в основной состав на товарищескую игру со Швейцарией тренеры поставили Виктора только по просьбе Анзора Кавазашвили. Он тогда, напротив, только начинал свой путь в национальной команде.

«Когда по возрасту он уже сходил с небосклона, я как раз начал своё восхождение. И помню, в начале 1966 года мы приехали играть со Швейцарией. Я подошёл к Николаю Морозову, старшему тренеру сборной (а он всегда относился ко мне хорошо), и говорю: «Жалко, что Витька в запасе постоянно сидит. Может, поставим его?» Морозов был не против, и в итоге Понедельника выпустили на поле. Потом Витя, правда, узнал, что я просил за него. Подошёл, поблагодарил», — вспоминает Кавазашвили.

Невероятно любили Понедельника и болельщики. Как говорит ветеран «Спартака», первым в толпе пытались найти именно форварда СКА.

«Когда мы приезжали в Тбилиси, все всегда спрашивали, где Витя. Если его не было, то начинали искать Валентина Иванова, Эдуарда Стрельцова, Валерия Воронина, а только потом меня. Понимаете, насколько любили этих ребят в Грузии? И это мне даже импонировало. Что мои соотечественники ценят тех людей, которые создавали в сборной механизм, работавший как часы на футбольном поле», — признался Кавазашвили.

Но, несмотря на популярность, по словам Пономарёва, Понедельник всегда оставался абсолютно обычным и очень общительным человеком.

«Мы все дружили. Хотя и были из разных коллективов. После игры вместе ходили в ресторан. Даже выпивали, что уж там. Но Витя всегда оставался очень порядочным человеком. Не знал, что значит подлость и обман. На него можно было положиться», — добавил ветеран ЦСКА.

Продолжал быть популярным Понедельник и после окончания карьеры. Однажды ему даже подарили новейшую южнокорейскую машину, которую Виктору было неудобно держать во дворе.

«Вот Витюшка ко мне и обратился: «Можно у тебя подержать?» А у меня производство, гаражи, но была охрана, поэтому мне доверял», — отметил Кавазашвили.

Понедельника не стало 5 декабря 2020 года. Он скончался в больнице после долгой болезни, последним из золотой сборной СССР 1960 года.