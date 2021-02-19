Ростовский стадион «Олимп-2» переименован в честь Виктора Понедельника

Футбольному стадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону присвоено имя известного в прошлом нападающего сборной СССР чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника.

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев.

Отмечается, что новое название арены — «Стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника».

Виктор Понедельник скончался 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет.

На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он является победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче с командой Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.

После смерти прославленного футболиста предлагалось назвать в его честь нынешний домашний стадион клуба «Ростов» — «Ростов Арена», построенный к чемпионату мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» будет переименован в 2021 году.