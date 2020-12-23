Стадион «Спартака» будет переименован в 2021 году

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Стадион «Спартака» «Открытие Арена» в Тушине будет переименован. Новое название — «Открытие банк Арена».
Стадион «Спартака» будет переименован в 2021 году
  • РИА Новости

Как сообщает «Интерфакс», это будет сделано по инициативе спонсора с целью отразить связь названия с банком, а не с брендом «Открытие». Для этого планируется заменить установку на крыше спортивного объекта.

«Переименование планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает «Спартаку». Такая форма названия стадионов — типичная практика для мирового спорта», — заявили в пресс-службе банка.

Ранее стало известно, что стадион «Спартака» может принять финал Кубка России в 2021 году.

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