Стадион «Спартака» может принять финал Кубка России в 2021 году

Стадион «Открытие Арена», на котором проходят домашние матчи «Спартака», может принять финал Кубка России в 2021 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) отложил вопрос о дате и месте проведения финального матча Кубка страны. В РФС планируют продолжить изучение поступивших заявок и структуры календаря футбольного сезона.

Также стало известно, что КДК РФС пожизненно дисквалифицировал трёх арбитров за участие в договорном матче.