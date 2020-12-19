Стадион «Спартака» может принять финал Кубка России в 2021 году

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Стадион «Открытие Арена», на котором проходят домашние матчи «Спартака», может принять финал Кубка России в 2021 году.
Стадион «Спартака» может принять финал Кубка России в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) отложил вопрос о дате и месте проведения финального матча Кубка страны. В РФС планируют продолжить изучение поступивших заявок и структуры календаря футбольного сезона.

Также стало известно, что КДК РФС пожизненно дисквалифицировал трёх арбитров за участие в договорном матче.

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