КДК РФС пожизненно дисквалифицировал трёх арбитров за участие в договорном матче

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по матчу Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/19 между командами «Чайка» и «Дружба».
КДК РФС пожизненно дисквалифицировал трёх арбитров за участие в договорном матче
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Как сообщает пресс-служба РФС, по итогам рассмотрения обстоятельств матча, прошедшего в августе 2018 года, встреча была признана договорной, а её результат (1:0 в пользу «Чайки») аннулирован.

За участие в договорном матче пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с футболом, получили обслуживавшие встречу арбитры Антон Качанов, Денис Мезенцев и Денис Степанищев, занимавший должность исполнительного директора «Чайки» Олег Баян, а инспектор матча Хыйса Алиев был дисквалифицирован на пять лет.

Ранее сообщалось, что «Чайка» отреагировала на решение КДК РФС о признании договорным матча с «Армавиром».

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