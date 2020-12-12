«Чайка» отреагировала на решение КДК РФС о признании договорным матча с «Армавиром»

В футбольном клубе «Чайка» из Песчанокопского отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о присуждении команде технического поражения в матче 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 с «Армавиром» в связи с договорным характером встречи.

«Клуб считает необходимым дать разъяснения по этому вопросу. Матч «Чайка» — «Армавир» сыгран в духе спортивной борьбы и, на наш взгляд, не имел статуса «договорного». Ошибки арбитра Матюнина, на которые указывает КДК РФС, не носили ключевого характера и допущены при счёте 2:0 в пользу нашей команды. Эти ошибки рефери предопределили его сниженную оценку по итогам матча», — говорится в заявлении на сайте клуба из Ростовской области.

В «Чайке» также выразили сожаление в связи с тем, что клуб упоминается рядом с понятием «договорной матч», и по этой причине есть заинтересованность в объективном и полном расследовании данного дела. В клубе подчеркнули, что о договорном характере игры неизвестно ни президенту, ни тренерскому штабу, ни персоналу, ни игрокам команды.

«Клуб убеждён, что итоги КДК РФС, на заседании которого 11.12.2020 со стороны ФК «Чайка» приведён ряд доводов, не принятых во внимание, не должны перечёркивать многолетний добросовестный труд коллектива, благодаря которому частный клуб за несколько лет проделал путь из любительской лиги в ФНЛ», — написано в тексте.

Ранее сообщалось, что РФС пожизненно дисквалифицировал арбитра за договорной матч.