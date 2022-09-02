Тихонов: надеюсь, игроки «Зенита» не «поставят автобус» в матче легенд

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил шансы красно-белых в матче легенд с петербургским «Зенитом».

«Мы немного омолодились в сравнении с прошлой игрой. «Зенит» усилился. Надеюсь, что они не «поставят автобус», как в Питере. Также надеюсь, что сегодня нас ждёт праздник футбола», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Он также выразил надежду, что предстоящий матч будет интересным и зрелищным.

«Встречаются друзья, товарищи и те, кто поиграл красиво и играл основную роль в своих командах», — заключил экс-хавбек сборной России.

Матч легенд «Спартак» — «Зенит» пройдёт на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве 2 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск. Игра будет посвящена памяти Георгия Ярцева, который скончался 15 июля на 75-м году жизни. Матч обслужит бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».