Ребров: рядом с Филимоновым, Титовым и Тихоновым не чувствую себя легендой

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров высказался о своих бывших одноклубниках перед Матчем легенд с петербургским «Зенитом».

«Когда ты рядом с Филимоновым, Титовым, Тихоновым, вообще не чувствуешь себя легендой. Чувствуешь себя маленьким человечком рядом с ними», — цитирует Реброва «Матч ТВ».

По словам бывшего голкипера «Спартака», ему приятно, что Российский футбольный союз (РФС) авторизовал его как легенду.

«Но я к этому нормально отношусь — рядом большие легенды, и есть маленький человечек, который приложил кусочек себя к большим спартаковским наградам», — пояснил Ребров.

Матч легенд «Спартак» — «Зенит» пройдёт на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве 2 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск. Игра будет посвящена памяти Георгия Ярцева, который скончался 15 июля на 75-м году жизни. Матч обслужит бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».