Ещенко — о матче легенд с «Зенитом»: с моим участием шансы на победу «Спартака» увеличатся

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил шансы московской команды в матче ветеранов с санкт-петербургским «Зенитом».

«Если мне предложат сыграть, то, конечно, приму участие, почему бы и нет. В прошлом матче «Спартак» уступил «Зениту». Думаю, если я приму участие в следующем ретро-матче, то шансы красно-белых на победу увеличатся», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Ответный матч легенд «Спартак» — «Зенит» пройдёт 2 сентября в Москве. Он будет приурочен к игре восьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит» (4 сентября).

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков (на 25-й минуте) и Александр Кержаков (на 50-й минуте). Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Ранее Тихонов заявил, что разочарован результатом матча ветеранов с «Зенитом».