военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ещенко — о матче легенд с «Зенитом»: с моим участием шансы на победу «Спартака» увеличатся

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил шансы московской команды в матче ветеранов с санкт-петербургским «Зенитом».
Ещенко — о матче легенд с «Зенитом»: с моим участием шансы на победу «Спартака» увеличатся
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Если мне предложат сыграть, то, конечно, приму участие, почему бы и нет. В прошлом матче «Спартак» уступил «Зениту». Думаю, если я приму участие в следующем ретро-матче, то шансы красно-белых на победу увеличатся», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Ответный матч легенд «Спартак» — «Зенит» пройдёт 2 сентября в Москве. Он будет приурочен к игре восьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит» (4 сентября).

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков (на 25-й минуте) и Александр Кержаков (на 50-й минуте). Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Ранее Тихонов заявил, что разочарован результатом матча ветеранов с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить