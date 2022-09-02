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Ковач резко отреагировал на то, что его не пригласили на Матч легенд

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Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач резко высказался по поводу того, что его не пригласили на Матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом».
Ковач резко отреагировал на то, что его не пригласили на Матч легенд
  • globallookpress.com
  • © Alexander Wilf/Russian Look

«Пошли они!.. Ну как так? Я бы приехал. Так и передайте: пошли на х**! Ну а так я люблю всех, с кем играл: Титова, Бояринцева... А это передайте организаторам», — приводит слова Ковача «Спорт-Экспресс».

Матч легенд «Спартак» — «Зенит» пройдёт на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве 2 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск. Она будет посвящена памяти Георгия Ярцева, который скончался 15 июля на 75-м году жизни. Матч обслужит бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил шансы красно-белых в Матче легенд с петербургским «Зенитом».

 

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