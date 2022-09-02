Ковач резко отреагировал на то, что его не пригласили на Матч легенд

Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач резко высказался по поводу того, что его не пригласили на Матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом».

«Пошли они!.. Ну как так? Я бы приехал. Так и передайте: пошли на х**! Ну а так я люблю всех, с кем играл: Титова, Бояринцева... А это передайте организаторам», — приводит слова Ковача «Спорт-Экспресс».

Матч легенд «Спартак» — «Зенит» пройдёт на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве 2 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск. Она будет посвящена памяти Георгия Ярцева, который скончался 15 июля на 75-м году жизни. Матч обслужит бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил шансы красно-белых в Матче легенд с петербургским «Зенитом».