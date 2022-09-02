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РФС рассматривает варианты создания Лиги легенд

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Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин заявил, что организация планирует создать Лигу легенд.
РФС рассматривает варианты создания Лиги легенд
  • РИА Новости

«Мы прорабатываем варианты создания Лиги легенд. Скоро объявим о каких-то решениях, с клубами обсуждаем», — приводит слова Терёшина «Чемпионат».

Первая встреча Матча легенд прошла 8 июля в Санкт-Петербурге, где встретились ветераны московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Игра завершилась со счётом 0:2.

Ответный матч состоится 2 сентября в Москве.

Ранее бывший футболист «Зенита» Мигел Данни обратился к болельщикам перед матчем с легендами «Спартака».

 

 

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