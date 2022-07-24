Ответный матч легенд «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 сентября

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, когда пройдёт ответный матч легенд с петербургским «Зенитом».

«Да, 2 сентября в Москве состоится ответный матч», — цитирует ТАСС Тихонова.

Уточняется, что ответный ретроматч будет приурочен к игре восьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит» (4 сентября).

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков (25-я минута) и Александр Кержаков (50-я). Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Ранее Тихонов заявил, что разочарован результатом матча ветеранов с «Зенитом».





