Ответный матч легенд «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 сентября
- РИА Новости
«Да, 2 сентября в Москве состоится ответный матч», — цитирует ТАСС Тихонова.
Уточняется, что ответный ретроматч будет приурочен к игре восьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Зенит» (4 сентября).
Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков (25-я минута) и Александр Кержаков (50-я). Команды провели на поле два тайма по 40 минут.
Ранее Тихонов заявил, что разочарован результатом матча ветеранов с «Зенитом».