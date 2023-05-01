Павлюченко — о матче со сталинградским «Динамо»: получилась хорошая игра

Бывший нападающий сборной России по футболу поделился эмоциями от участия в ретроматче между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо» в Волгограде.

«Не хотел забивать, если честно. Когда отправил мяч в ворота, такой гул стоял на стадионе... Не хотел, но что делать. Я извинился. Задача была — устроить шоу. Считаю, что болельщики остались довольны. Неважно, кто выиграл, главное — дружба и атмосфера. Считаю, получился хороший матч», — заявил в эфире «Матч ТВ» Павлюченко.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Мячи забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Команды приехали на игру в автобусах прошлой эпохи. Они сыграли в стилизованной форме, а перед матчем обменялись букетами. Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли звёздные ветераны красно-белых.

Матч был сыгран в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Ранее восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев высказался о проведении ретроматча с волгоградским «Динамо».