Звёзды российского футбола сыграют ретроматч «Победа» в Волгограде

Короткая ссылка
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что реконструкция легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» пройдёт 1 мая в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Команды приедут на игру в автобусах прошлой эпохи. Они будут играть в стилизованной форме, а перед матчем обменяются букетами. Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют звёздные ветераны красно-белых. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза не получал обращений в связи со словами главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес наставника «Химок» Андрея Талалаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить