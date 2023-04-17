Звёзды российского футбола сыграют ретроматч «Победа» в Волгограде

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что реконструкция легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» пройдёт 1 мая в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Команды приедут на игру в автобусах прошлой эпохи. Они будут играть в стилизованной форме, а перед матчем обменяются букетами. Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют звёздные ветераны красно-белых. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза не получал обращений в связи со словами главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес наставника «Химок» Андрея Талалаева.