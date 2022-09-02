«Спартак» обыграл «Зенит» в Матче ветеранов

Московский «Спартак» нанёс поражение санкт-петербургскому «Зениту» в Матче ветеранов.

Игра, которая прошла на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» мячи забили Роман Павлюченко (на 27-й минуте) и Александр Ширко (на 63-й минуте). В составе «Зенита» отличился Игорь Денисов (на пятой минуте).

Болельщики «Спартака» сделали перформанс к Матчу легенд. «Вы нас приучали к красно-белым победам» — такой баннер вывесили фанаты на трибуне стадиона.

Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».





