«Спартак» обыграл «Зенит» в Матче ветеранов
- РИА Новости
Игра, которая прошла на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
В составе «Спартака» мячи забили Роман Павлюченко (на 27-й минуте) и Александр Ширко (на 63-й минуте). В составе «Зенита» отличился Игорь Денисов (на пятой минуте).
Болельщики «Спартака» сделали перформанс к Матчу легенд. «Вы нас приучали к красно-белым победам» — такой баннер вывесили фанаты на трибуне стадиона.
Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».