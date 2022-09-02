военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Спартак» обыграл «Зенит» в Матче ветеранов

Короткая ссылка
Московский «Спартак» нанёс поражение санкт-петербургскому «Зениту» в Матче ветеранов.
«Спартак» обыграл «Зенит» в Матче ветеранов
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» мячи забили Роман Павлюченко (на 27-й минуте) и Александр Ширко (на 63-й минуте). В составе «Зенита» отличился Игорь Денисов (на пятой минуте).

Болельщики «Спартака» сделали перформанс к Матчу легенд. «Вы нас приучали к красно-белым победам» —  такой баннер вывесили фанаты на трибуне стадиона.

Первая встреча ветеранов состоялась 8 июля в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

 



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить