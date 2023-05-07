«Зенит» не будет награждён после матча со «Спартаком» в случае досрочной победы в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о награждении «Зенита» в случае победы над «Спартаком» в матче 26-го тура.

«Сегодня по согласованию с «Зенитом» было принято решение: в случае победы над «Спартаком» и досрочного завоевания чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая в домашнем матче с «Краснодаром», — цитирует главу «Матч ТВ».



Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00.

В случае победы санкт-петербургский клуб досрочно выиграет чемпионат России.

Ранее сообщалось, что Кубок РПЛ и золотые медали доставлены в Санкт‑Петербург.