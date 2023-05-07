Колосков: если «Зенит» обыграет «Спартак», то станет чемпионом

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».

«Если «Зенит» сегодня выиграет, то станет чемпионом. Какой смысл в награждении на матче с «Краснодаром»? А если они там проиграют? Получится нелепая ситуация. Медали и Кубок там», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00 мск.

Подопечные Сергея Семака могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23.

Ранее в «Зените» подтвердили, что церемония награждения в случае досрочной победы в РПЛ пройдёт 13 мая.