«Зенит» досрочно станет чемпионом России по футболу в случае победы над «Спартаком»

Петербургский «Зенит» уже по итогам матча 26‑го тура Российской премьер‑лиги с московским «Спартаком» может завоевать золотые медали сезона-2022/23.

Коллектив Сергея Семака станет чемпионом, если сможет обыграть на своём поле красно-белых. Это стало возможным после того, как «Ростов» уступил «Факелу» (0:2).

«Зенит» с 61 очком лидирует в чемпионате. Далее располагаются «Ростов» (50) и «Спартак» (49). ЦСКА (48) — четвёртый.

Клуб из Санкт-Петербурга в случае победы 7 мая в матче на «Газпром Арене» станет недосягаемым для ближайших преследователей.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» разгромил «Торпедо» и обошёл «Динамо» в таблице РПЛ.