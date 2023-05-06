Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Зенит» досрочно станет чемпионом России по футболу в случае победы над «Спартаком»

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» уже по итогам матча 26‑го тура Российской премьер‑лиги с московским «Спартаком» может завоевать золотые медали сезона-2022/23.
«Зенит» досрочно станет чемпионом России по футболу в случае победы над «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Коллектив Сергея Семака станет чемпионом, если сможет обыграть на своём поле красно-белых. Это стало возможным после того, как «Ростов» уступил «Факелу» (0:2). 

«Зенит» с 61 очком лидирует в чемпионате. Далее располагаются «Ростов» (50) и «Спартак» (49). ЦСКА (48) — четвёртый.

Клуб из Санкт-Петербурга в случае победы 7 мая в матче на «Газпром Арене» станет недосягаемым для ближайших преследователей. 

Ранее сообщалось, что «Ахмат» разгромил «Торпедо» и обошёл «Динамо» в таблице РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить